1.Нужно сделать подтверждение заказа в вотсап/вайбер. Если не установлен у клиента, отправляется в смс. 2. Нужен личный кабинет. В лк хотелось бы, чтобы сохранились данные клиента, адрес, телефон, чтобы при заказе не вводить повторно. ...
- $150Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус на компьютер и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить сайт и обновить пароли так как они сохранялись в браузере. Сайт на модХ К сожалению ...Тестирование сайтов4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить и обновить пароли Сайт на модХ Сколько будет стоить данная услуга и какие будут сроки?Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт: http://vialuso.com Делали его с клона: https://aizel.ru Но не доделана адаптивность так же нет кнопки купить в 1 клик и добавить в избранное в карточке товара. Исполнитель который делал получил ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня. Нужно закончить правки дизайна на магазине модХ Правки прикреплены в файле. Прошу писать контакты для связи и цену Оплата строго по проверкиСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Всем доброго дня. Нужно поправить адаптивность магазина на вордпресс. Напишите контакты для связи скайп Студии прошу не беспокоить так как бюджет 30$HTML-верстка1 исполнительЗакрыт6 лет назад