masimrek

Максим Пронин masimrek

 
36 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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  • Нужно внести правки на сайт опенкарт Version 3.0.3.2

    $150

    1.Нужно сделать подтверждение заказа в вотсап/вайбер. Если не установлен у клиента, отправляется в смс. 2. Нужен личный кабинет. В лк хотелось бы, чтобы сохранились данные клиента, адрес, телефон, чтобы при заказе не вводить повторно. ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тест на вирус

    $5

    Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус на компьютер и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить сайт  и обновить пароли так как они сохранялись в браузере. Сайт на модХ К сожалению ...

    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Тест сайта на вирусы

    $10

    Всем привет. Хотим провести тест сайта на вирусы. Поймали вирус и теперь чтобы перестроховаться хотим протестить и обновить пароли Сайт на модХ Сколько будет стоить данная услуга и какие будут сроки?

    Тестирование сайтов8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Поправить адаптив на вордпресс

    Есть сайт: http://vialuso.com Делали его с клона:  https://aizel.ru Но не доделана адаптивность так же нет кнопки купить в 1 клик и добавить в избранное в карточке товара. Исполнитель который делал получил ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки в магазине модХ

    Всем доброго дня. Нужно закончить правки дизайна на магазине модХ Правки прикреплены в файле. Прошу писать контакты для связи и цену Оплата строго по проверки

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
2 балла
6 лет назад
Поправить адаптив на вордпресс
WordPress
Пропал со связи ничего не оплатил, не рекомендую. Если есть такая возможность до удалите пожалуйста данного пользователя с сайт, спасибо.