Ux/ui designer
Делаю дизайн landing page, дизайн веб-сайта, дизайн для моб. приложений (по гайдлайнам IOS / Android), cjm, wireframes и ui kit .Делаю все чисто, по сетке и своевременно.Так же делаю иллюстрации в векторе в стиле флэт и изометрии.
Работаю- 3$ в час.
Навыки: Adobe Photoshop(80%), Adobe Illustrator (70%), Adobe After Effects (30%), Figma (80%), Axure RP (для создания прототипов,но удобнее в Figma)
Прошла курсы по ux\ui веб-дизайну и mobile в MOBIOS school. Уровень английского b1.
Портфолио
- Figma. Landing page:)95 просмотров
- Иллюстратор)137 просмотров
- Векторный рисунок в стиле флэт137 просмотров
- Рисунки для платежной системы в изометрии)139 просмотров
- Дизайн 3х страниц и адаптив под моб.версию (Figma)90 просмотров
- Баннер73 просмотра