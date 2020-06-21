Ux/ui designer

Делаю дизайн landing page, дизайн веб-сайта, дизайн для моб. приложений (по гайдлайнам IOS / Android), cjm, wireframes и ui kit .Делаю все чисто, по сетке и своевременно.Так же делаю иллюстрации в векторе в стиле флэт и изометрии.

Работаю- 3$ в час.

Навыки: Adobe Photoshop(80%), Adobe Illustrator (70%), Adobe After Effects (30%), Figma (80%), Axure RP (для создания прототипов,но удобнее в Figma)

Прошла курсы по ux\ui веб-дизайну и mobile в MOBIOS school. Уровень английского b1.