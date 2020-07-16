maskastories

Создание Instagram масок для Stories и прямых эфиров

Воплощаю всё, начиная с простых надписей и заканчиваяразличной сложности объектов и эффектов (AR-эффекты):- Простые селфи-маски: ретушь лица, прическа или стикеры на лице;- Сложные AR-фильтры. Могут работать на две камеры —переднюю и заднюю, а также вмещать в себя визуальные и аудио-эффекты и эффекты

дополненной реальности. Эффект может «перенести» человека в любую точку планеты;- AR-игры. Эффективный формат дополненной реальности.Позволяет привлечь внимание и поделиться своим контентом. Конкурсная механика

стимулирует пользователей выкладывать процесс и результаты игры в свои Stories. Заказав маску, Вы получите:- Возможность удивить Ваших подписчиков и друзей;- Уникальную маску и её исходный файл;- Полную инструкцию и помощь в загрузке. После загрузки в галерею эффектов к маске будет привязантолько ваш профиль. Вы получите маску без значка копирайта. Какие маркетинговые задачи поможет решить Маска и AR-эффекты:- Снизить затраты на покупку рекламы и продвижение продуктаили бренда с помощью вирусного формата;- Увеличить аудиторию;- Повысить узнаваемость компании или брендов с помощьюнативной (естественной) рекламы. — Увеличить продажи товаров и услуг;- Привлечь внимание СМИ к бренду и компании. Нужно для заказа:- Полное описание маски и её идеи;- Сделать эскиз или показать аналогичный пример;- Позитивный настрой). Почему нужно работать со мной:- Мои цены очень адекватные;- Я умею слушать и понимать задачу;- Могу подсказать и скреативить;- Не пропадаю;- Довожу работу до идеала. Обращайтесь, я готова для Вас работать.