Любые виды юридической помощи

В 2010 году закончила Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), специализация - финансовое право. Опыт работы - более 7 лет в ведущих консалтинговых компаниях и крупных холдингах.

Специализация:

1) договорное право - составление договоров, экспертиза договоров на предмет юридических и налоговых рисков;

2) налоговое право - налоговая экспертиза деятельности заказчика, разработка оптимальной налоговой стратегии заказчика, заполнение деклараций, возмещение НДС, переплаты по другим налогам, сопровождение налоговых проверок, получение вычетов по НДФЛ любой сложности, судебные споры с налоговыми органами;

3) семейное право - заключение брачных договоров, сопровождение заказчика при разводе (раздел имущества, споры о месте проживания детей и прочее);

4) недвижимость - сопровождение сделок по купле-продаже недвижимости;

5) споры со страховыми компаниями о выплате компенсации при наступлении страхового случая;

6) защита прав потребилетей;

7) споры с управляющими компаниями в сфере ЖКХ;

8) корпоративное право;

9) любые другие вопросы в сфере юриспруденции.