masl66

Сергей Мосолов masl66

 
37 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Photoshop, Corel, Flash

http://hh.ru/resume/print.do?id=4730061

FlashPhotoshop
Портфолио
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