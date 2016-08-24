maslaik

Александр maslaik

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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  • Написать тексты объявлений

    $3000

    Необходимо написать объявления для досок пример http://joxi.ru/brRa0LafQKjNoA?d=1 http://joxi.ru/ZrJQ7NQC1XEvKA?d=1 http://joxi.ru/E2pzGVzsBlWw5r?d=1 объем 1го объявления от 300 до 600 з.с.п. напоминаю что каждое объявление состоит из заголовка и ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Автопубликация объявлений на доску

    Нужен скрипт для постинга на доску объявлений Пример работы Добавляем аккаунт через который будет происходить публикация, создаём объявление с поддержкой рандомизация []. {} , добавляем папку с ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Добавить объявления

    $150

    Необходимо добавить 1000 объявлений занятость в день  от 2х до 5 часов, работу нужно выполнить за 2 недели весь материал  (текст, картинки и цены ) я предоставлю оплата ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн интерфейса и его интеграция

    Всех приветствую! Есть цмс, у нее есть внутренний интерфейс, его то мне и нужно поменять цветовую гамму и расположение блоков  http://joxi.ru/5mddX0dFvW1Kxm?d=1 более подробную информацию скину в личной переписке ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад