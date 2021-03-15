Современная адаптивная верстка веб-сайтов. HTML5, CSS3, JS, BEM-методология, SCSS, SEO
Занимаюсь версткой сайтов любой сложности (лендинги, интернет-магазины, корпоративныe сайты). Всегда открыт к сотрудничеству и совместной продуктивной работе. Ответственно подхожу к поставленной задаче, выполняю работу в срок.
Умения и навыки:
- HTML5, CSS3, Js, Pixel perfect
- Адаптивная верстка
- Flexbox, Grid
- БЭМ-методология
- Препроцессоры SCSS/SASS
- Gulp
- Git
- CSS
- Работа со всеми графическими редакторами и форматами
- Семантичная, валидная и модульная верстка;
- Кроссбраузерность
- Desctop-first, Mobile-first верстка
- Аккуратный, логичный, продуманный код
Мои гарантии:
- Соблюдение сроков
- Качественная работа
- Индивидуальный подход к каждому проекту
- Постоянная связь с заказчиком
- Возможность внесения правок
- Разумные цены
- Доброжелательное и вежливое общение
О работе:
Работаю только по 50% предоплате. Для постоянных клиентов возможны индивидуальные условия.
Оплата:
- Mono Bank
- Privat Bank
- Qiwi
- ЮMoney
- Paypal
- Криптовалюта
Мои контакты:
E-mail: [email protected] Telegram: @iomaslo
Instagram: @maslo.io