Современная адаптивная верстка веб-сайтов. HTML5, CSS3, JS, BEM-методология, SCSS, SEO

Занимаюсь версткой сайтов любой сложности (лендинги, интернет-магазины, корпоративныe сайты). Всегда открыт к сотрудничеству и совместной продуктивной работе. Ответственно подхожу к поставленной задаче, выполняю работу в срок.

Умения и навыки:

HTML5, CSS3, Js, Pixel perfect

Адаптивная верстка

Flexbox, Grid

БЭМ-методология

Препроцессоры SCSS/SASS

Gulp

Git

CSS

Работа со всеми графическими редакторами и форматами

Семантичная, валидная и модульная верстка;

Кроссбраузерность

Desctop-first, Mobile-first верстка

Аккуратный, логичный, продуманный код

Мои гарантии:

Соблюдение сроков

Качественная работа

Индивидуальный подход к каждому проекту

Постоянная связь с заказчиком

Возможность внесения правок

Разумные цены

Доброжелательное и вежливое общение

О работе:

Работаю только по 50% предоплате. Для постоянных клиентов возможны индивидуальные условия.

Оплата:

Mono Bank

Privat Bank

Qiwi

ЮMoney

Paypal

Криптовалюта

Мои контакты:

E-mail: [email protected] Telegram: @iomaslo

Instagram: @maslo.io