maslo-io

Игорь Масло maslo-io

 
26 летУкраина/Луцк
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Современная адаптивная верстка веб-сайтов. HTML5, CSS3, JS, BEM-методология, SCSS, SEO

Занимаюсь версткой сайтов любой сложности (лендинги, интернет-магазины, корпоративныe сайты). Всегда открыт к сотрудничеству и совместной продуктивной работе.  Ответственно подхожу к поставленной задаче, выполняю работу в срок. 

Умения и навыки:

  • HTML5, CSS3, Js, Pixel perfect
  • Адаптивная верстка
  • Flexbox, Grid
  • БЭМ-методология
  • Препроцессоры SCSS/SASS
  • Gulp
  • Git
  • CSS
  • Работа со всеми графическими редакторами и форматами
  • Семантичная, валидная и модульная верстка;
  • Кроссбраузерность
  • Desctop-first, Mobile-first верстка
  • Аккуратный, логичный, продуманный код

Мои гарантии:

  • Соблюдение сроков
  • Качественная работа
  • Индивидуальный подход к каждому проекту
  • Постоянная связь с заказчиком
  • Возможность внесения правок
  • Разумные цены
  • Доброжелательное и вежливое общение

О работе:

Работаю только по 50% предоплате. Для постоянных клиентов возможны индивидуальные условия. 

Оплата:

  • Mono Bank
  • Privat Bank
  • Qiwi
  • ЮMoney
  • Paypal
  • Криптовалюта

Мои контакты:

E-mail: [email protected] Telegram: @iomaslo

Instagram: @maslo.io

Верстка сайтаCSS