masloff_

Владислав Маслов masloff_

 
21 годРоссия/Москва
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Приятно познакомиться, как вы уже поняли, я — Владислав.

Я специализируюсь на веб-разработке, используя популярный стек MEVN.

Философией построения серверной части приложения для меня служит набор из популярных библиотек и фреймворков, таких, как:

Express. Для создания логики маршрутов

MongoDB (mongoose). Для хранения данных

Lodash. Для работы с объектами

Redis. Для кэширования.

PassportJS. Для авторизации пользователей

Для клиентской части приложения я использую Vue. js с набором таких модулей, как фреймворка Tailwind CSS, препроцессора Less, постпроцессора PostCSS

В итоге получая маленькие и средние микро сервисные приложения.

MongoDBCSS