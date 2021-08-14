Приятно познакомиться, как вы уже поняли, я — Владислав.

Я специализируюсь на веб-разработке, используя популярный стек MEVN.

Философией построения серверной части приложения для меня служит набор из популярных библиотек и фреймворков, таких, как:

— Express. Для создания логики маршрутов

— MongoDB (mongoose). Для хранения данных

— Lodash. Для работы с объектами

— Redis. Для кэширования.

— PassportJS. Для авторизации пользователей

Для клиентской части приложения я использую Vue. js с набором таких модулей, как фреймворка Tailwind CSS, препроцессора Less, постпроцессора PostCSS

В итоге получая маленькие и средние микро сервисные приложения.