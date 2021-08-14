Приятно познакомиться, как вы уже поняли, я — Владислав.
Я специализируюсь на веб-разработке, используя популярный стек MEVN.
Философией построения серверной части приложения для меня служит набор из популярных библиотек и фреймворков, таких, как:
— Express. Для создания логики маршрутов
— MongoDB (mongoose). Для хранения данных
— Lodash. Для работы с объектами
— Redis. Для кэширования.
— PassportJS. Для авторизации пользователей
Для клиентской части приложения я использую Vue. js с набором таких модулей, как фреймворка Tailwind CSS, препроцессора Less, постпроцессора PostCSS
В итоге получая маленькие и средние микро сервисные приложения.
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