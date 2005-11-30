Перепечатка текстов

Оказание услуг по перепечатке текстов, включающее печать с отсканированных документов и книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации из отсканированных документов, сверку после внесения правок, а также конвертацию информации из графических файлов в текстовый документ. Предоставление вывода информации из различных источников, таких как картинки, аудио, видео и др. При сотрудничестве обеспечивается вежливое общение, комфортный рабочий процесс и выполнение задач в установленные сроки.