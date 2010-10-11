Кафе-бар «Масловский» - отличное место в Москве, где вы можете провести свои праздники, корпоративы, насладиться приятной музыкой в стиле 80-х. Мы предлагаем снять банкетные залы-кафе для свадьбы и юбилея на 50 или 100 человек по низким ценам. Стоимость аренды вас приятно удивит. Кроме того, в баре имеется бильярдный зал с профессиональным оборудованием и кальянной комнатой. Одним словом, кафе-бар «Масловский» - замечательное место, где каждый найдет для себя нужное развлечение и место отдыха.

Ждем вас в нашем кафе!