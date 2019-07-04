masoha_dima

Качественный и продуманный дизайн за адекватную стоимость (UI/UX WEB Mobile)

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, мне 24 года. Я UI/UX дизайнер. Недавно закончил курсы школы Mobios: UI/UX Web Design (2019, 3 месяца).

Чем я занимаюсь:

- прототипирование,

- современный и продающий дизайн сайтов (интернет-магазины, лендинги, корпоративные),

- дизайн моб приложения,

- редизайн сайтов,

- создание логотипов.

Я помогаю моим заказчикам с помощью дизайна доносить преимущества их бизнеса клиентам.

Почему стоит сотрудничать именно со мной?

1. Всегда на связи

2. Либо довожу проект до конца, либо возвращаю деньги

3. Высокий уровень профессионализма

4. Высокая скорость выполнения заказов

Работая над конкретным проектом - полностью погружаюсь в него. Поэтому делаю продуманный и качественный дизайн, отвечающий поставленным требованиям точно в срок.

Хорошие навыки работы в программах:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Figma, Adobe After Effects, Axure.

Мои сильные качества:

- ответственность

- работа на результат,

- честность,

- внимательность к деталям.

О себе:

меня часто называют "генератор идей". Я люблю стратегии и тактические игры. Обожаю решать сложные задачи. Увлекаюсь шахматами и боксом.

Портфолио:

Связь:

телефон: +380954734942 ( пн - пт с 9:00 до 21:00)

почта: [email protected]

С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы