massachusetts

Андрей massachusetts

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
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Отзывы заказчиков

Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Дизайн главной страницы клининга
Все прошло хорошо.
Оплатой доволен, рекомендую заказчика!
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