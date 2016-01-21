Соціолог
Маю досвід:
- SMM, а також досвід роботи на початковому рівні в програмах: AdobePhotoshop та AdobeIllustrator
- написання наукових статей, участь у конференціях;
- організація проведення екзит-полу;
- створення і просування рекламного контенту різного цільового призначення;
- проходження практики в маркетинговій компанії MEMRBIRI (січень-березень2011/2012/2013р.р. - ознайомлення з
програмою SPSS, кодування товару);
- участь у передвиборчій кампанії ( 2012 р. - участь урозробці інструментарію, проведення опитування);
- участь у соціологічному моніторинговому дослідженні (2013р. - проведення опитування, обробка даних у програмі «ОСА»);
- розробка програми дослідження;
- підготовка інструментарію для проведення кількісних і якісних досліджень;
- постановка завдань і розробка методичних рекомендацій для польових досліджень;
- знання методів збору, обробки та аналізу соціологічних і cтатистичних даних.