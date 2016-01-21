Соціолог

Маю досвід:

- SMM, а також досвід роботи на початковому рівні в програмах: AdobePhotoshop та AdobeIllustrator

- написання наукових статей, участь у конференціях;

- організація проведення екзит-полу;

- створення і просування рекламного контенту різного цільового призначення;

- проходження практики в маркетинговій компанії MEMRBIRI (січень-березень2011/2012/2013р.р. - ознайомлення з

програмою SPSS, кодування товару);

- участь у передвиборчій кампанії ( 2012 р. - участь урозробці інструментарію, проведення опитування);

- участь у соціологічному моніторинговому дослідженні (2013р. - проведення опитування, обробка даних у програмі «ОСА»);

- розробка програми дослідження;

- підготовка інструментарію для проведення кількісних і якісних досліджень;

- постановка завдань і розробка методичних рекомендацій для польових досліджень;

- знання методів збору, обробки та аналізу соціологічних і cтатистичних даних.