massalyga

Мария Массалыга massalyga

 
34 годаУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад

Соціолог

Маю досвід:

-         SMM, а також досвід роботи на початковому рівні в програмах: AdobePhotoshop та AdobeIllustrator

-         написання наукових статей, участь у конференціях;

-         організація проведення екзит-полу;

-         створення і просування рекламного контенту різного цільового призначення;

-         проходження практики в маркетинговій компанії MEMRBIRI (січень-березень2011/2012/2013р.р. -  ознайомлення з

програмою SPSS, кодування товару);

-         участь у передвиборчій кампанії ( 2012 р. - участь урозробці інструментарію, проведення опитування);

-         участь у соціологічному моніторинговому дослідженні (2013р. - проведення опитування, обробка даних у програмі «ОСА»);

-         розробка програми дослідження;

-         підготовка інструментарію для проведення кількісних і якісних досліджень;

-         постановка завдань і розробка методичних рекомендацій для польових досліджень;

-         знання методів збору, обробки та аналізу соціологічних і cтатистичних даних.

IllustratorPhotoshop