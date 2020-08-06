Приветствую вас,

Чтобы нераздражать ненужными клише, я хочу перейти сразу к самому главному. Сейчас, я попробую заинтересовать вас.

3 причины выбрать меня.

1. Качество. Я максимально качественно выполняю свою работу, потому как уважаю себя и своих

клиентов. Для меня это один из самых главных принципов.

2. Всегдана связи. Большую часть времени суток я на связи, поэтому всегда оперативно

отвечаю на ваши сообщения.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не

понравится, я буду вносить правки.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Максим Андреев.