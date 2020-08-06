Максим Андреев massatelmassatel
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Приветствую вас,
Чтобы нераздражать ненужными клише, я хочу перейти сразу к самому главному. Сейчас, я попробую заинтересовать вас.
3 причины выбрать меня.
1. Качество. Я максимально качественно выполняю свою работу, потому как уважаю себя и своих
клиентов. Для меня это один из самых главных принципов.
2. Всегдана связи. Большую часть времени суток я на связи, поэтому всегда оперативно
отвечаю на ваши сообщения.
3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не
понравится, я буду вносить правки.
Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом, и мы начнём сотрудничество.
С уважением и надеждой на сотрудничество, Максим Андреев.
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