Имею опыт работы в сфере контент-менеджмента порядка 1 года. Работала на нескольких порталах (price.ua, ebue.com.ua, domsovetov.ru). Готова заняться наполнением вашего сайта. Имею скоростной Интернет, постоянно на связи. Есть знания PhotoShop, HTML, опыт работы с CMS Joomla, Wordpress, работа с e-mail, работа в разных поисковиках, размещение тематических статей, рерайт, копипаст.

Образование:

2004-2007г.-студентка Киевского национального технического университета, по специальности "Финансы и кредит".Получила диплом бакалавра.

Дополнительная информация:

Свободное владение русским и украинским языками, английский – уверенно (разговорный курс, центр Лондон 2006г.).