Разработка Web сайтов под ключ
Php, mySql (либо на CMS "Joostina"/"Joomla") с использованием js;
Блочная (кроссбраузерная, валидная, se-оптимизированная) html верстка сайта;
Поисковая оптимизация, наполнение(продвижение статьями), "Раскрутка" сайта;
Web дизайн;
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HTML-верстка
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от $100
от 2 дней
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Веб-программирование
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от $100
от 2 дней
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Интернет-магазины
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от $500
от 5 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $100
от 2 дней
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Сайты «под ключ»
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от $100
от 2 дней
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Системы управления (CMS)
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от $100
от 2 дней
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