Портфолио тут: www.master-com.narod.ru/
владение программами:
3ds max( моделирование, визуализация v-ray), Maya( моделирование, настройка персонажей, интерфейс,
анимирование персонажей, визуализация mental-ray), Flash, Photoshop, Illustrator, Premier.
AfterEffects.
один из 51-го победителя международного анимационного конкурса MassAnimation: www.facebook.com/massanimation
(конкурсные работы показаны в портфолио в разделе 3d анимация). Конкурс состоял в анимации в maya коротких фрагментов мультфильма (от 1 секунды), жюри выбирает лучшие анимации для каждого фрагмента, из которых в дальнейшем монтируется мультфильм.
профессиональные навыки: 3d - свободное моделирование в max или maya, анимация лучше поставлена в maya, в maya так же работаю со скриптами.
2d - классическая анимация во flash, знаком с as-2 и java, предпочитаю непрограмную анимацию, использую анимацию в maya для дальнейшей интеграции во flash через vector-render (пример на сайте банер: "хочешь сделать её").
номер icq 417913414
мой тел. (985) 194-70-62
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