Flash аниматор, 3D аниматор и визуализатор....

Портфолио тут: www.master-com.narod.ru/

владение программами:

3ds max( моделирование, визуализация v-ray), Maya( моделирование, настройка персонажей, интерфейс,

анимирование персонажей, визуализация mental-ray), Flash, Photoshop, Illustrator, Premier.

AfterEffects.

один из 51-го победителя международного анимационного конкурса MassAnimation: www.facebook.com/massanimation

(конкурсные работы показаны в портфолио в разделе 3d анимация). Конкурс состоял в анимации в maya коротких фрагментов мультфильма (от 1 секунды), жюри выбирает лучшие анимации для каждого фрагмента, из которых в дальнейшем монтируется мультфильм.

профессиональные навыки: 3d - свободное моделирование в max или maya, анимация лучше поставлена в maya, в maya так же работаю со скриптами.

2d - классическая анимация во flash, знаком с as-2 и java, предпочитаю непрограмную анимацию, использую анимацию в maya для дальнейшей интеграции во flash через vector-render (пример на сайте банер: "хочешь сделать её").

номер icq 417913414

мой тел. (985) 194-70-62