Работая над текстом, заставляю текст работать
Не умею:
- писать скучные тексты;
- мыслить стереотипно;
- соблюдать "вчерашние" сроки;
- работать, спустя рукава.
Умею:
- читать скучные тексты, чтобы написать один интересный;
- мыслить, осмысливать и переосмысливать осмысленное;
- укладываться в сроки, если не срочно;
- работая над текстом, заставлять текст работать.
Что получается?
Тексты, которые не вызывают желания выброситься из окна без парашюта. Особенно актуально, если нужно продать парашюты.
Сколько стоит?
От $20 за текст, что равносильно 1/20 средней продажи.
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