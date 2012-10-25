Работая над текстом, заставляю текст работать

Не умею:

- писать скучные тексты;

- мыслить стереотипно;

- соблюдать "вчерашние" сроки;

- работать, спустя рукава.

Умею:

- читать скучные тексты, чтобы написать один интересный;

- мыслить, осмысливать и переосмысливать осмысленное;

- укладываться в сроки, если не срочно;

- работая над текстом, заставлять текст работать.

Что получается?

Тексты, которые не вызывают желания выброситься из окна без парашюта. Особенно актуально, если нужно продать парашюты.

Сколько стоит?

От $20 за текст, что равносильно 1/20 средней продажи.