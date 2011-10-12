Инструменты: Adobe Photoshop, Corel Draw, Pinnacle Studio.
Направления: обработка фотографий, дизайн, рисунок.
Опыт работы: сотрудничество с проектом "Семейный альбом" (праздничные баннеры, открытки, элементы дизайна).
Разработка логотипа для компании Desiland (http://www.desiland-m.ru/).
Подготовка мультимедийных презентаций для: компании "Аэропорт Москва"; центра досуговой деятельности "Личность"; разработка тематических презентаций.
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Иконки и Пиксель-арт
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Иллюстрации и Рисунки
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Логотипы и Знаки
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Обработка фотографий
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