Опытный аудио инженер / аранжировщик / композитор / музыкант

Привет!

Я только что начал работать как фрилансер, хотя у меня большой опыт в области аудио - производства, композиции и аранжировки.

Больше 10 лет я участвую в проектах аудио - производства. Легко приспосабливаюсь к современным требованиям, гарантирую профессиональное качество на каждом шаге: очистка аудио (шум и другие артефакты в голосовых треках), редактирование темпа, отладка высоты вокальных треков, микширование треков и мастеринг с последующим экспортом в любые звуковые форматы.

Пишу музыку, опытный аранжировщик. Редактирую видео: монтаж, цветокоррекция, переходы, выравниваю звук и убираю артефакты, могу найти звуковую подложку / записать оригинальную звуковую подложку для голоса, экспорт в любые форматы.

Александр