Опытный аудио инженер / аранжировщик / композитор / музыкант
Привет!
Я только что начал работать как фрилансер, хотя у меня большой опыт в области аудио - производства, композиции и аранжировки.
Больше 10 лет я участвую в проектах аудио - производства. Легко приспосабливаюсь к современным требованиям, гарантирую профессиональное качество на каждом шаге: очистка аудио (шум и другие артефакты в голосовых треках), редактирование темпа, отладка высоты вокальных треков, микширование треков и мастеринг с последующим экспортом в любые звуковые форматы.
Пишу музыку, опытный аранжировщик. Редактирую видео: монтаж, цветокоррекция, переходы, выравниваю звук и убираю артефакты, могу найти звуковую подложку / записать оригинальную звуковую подложку для голоса, экспорт в любые форматы.
Александр
Портфолио
- El Amor Contigo - Veronica Butenko (латино)119 просмотров
- My Baby Just Cares - Veronica Butenko (джаз)104 просмотра
- Романс. Любовь Якушева / Александр Чужой117 просмотров
- El Choclo - Veronica Butenko (танго)115 просмотров
- Чудак (хип-хоп)132 просмотра
- На розовом трамвайчике (под U2)148 просмотров
- Новогодняя песенка. Заметельный городок (Func)144 просмотра
- Шарманщик (Street Music + Jazz Waltz)129 просмотров
- Кот по имени Осень (Bossa Nova)137 просмотров
- Колыбельная для Марты149 просмотров
- Одуванчик и Хрюк (подложка под голос)242 просмотра
- Осенняя сказка (Подложка под голос)116 просмотров
Музыка и Звуки
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$7/час
от $50от 1 дня
#168
Аудиомонтаж
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#201