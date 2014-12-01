master-yii

Интернет-магазины, сайты под ключ
Мы делаем:
- интернет-магазины
- сайты-каталоги
- сайты-визитки
- корпоративные сайты
- одностраничники
- сайты-портфолио
- логотипы
- блоги
- порталы
- калькуляторы расчета
- продающие и подписные страницы.
Так же занимаемся доработкой уже действующих сайтов:
- разработка модулей
- исправление проблем
- ре-дизайн сайта
- перенос на другой хостинг
- перенос домена
- перенос на наш сервер
- анализ и улучшение производительности
Другие услуги:
- контент-сопровождение
- СЕО- продвижение и оптимизация
- подбор семантического ядра
- наполнение контентом
- парсинг с других каталогов и магазинов
- регистрация в каталогах и поисковиках
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