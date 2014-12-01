master-yii

Интернет-магазины, сайты под ключ

Мы делаем:

- интернет-магазины

- сайты-каталоги

- сайты-визитки

- корпоративные сайты

- одностраничники

- сайты-портфолио

- логотипы

- блоги

- порталы

- калькуляторы расчета

- продающие и подписные страницы.

Так же занимаемся доработкой уже действующих сайтов:

- разработка модулей

- исправление проблем

- ре-дизайн сайта

- перенос на другой хостинг

- перенос домена

- перенос на наш сервер

- анализ и улучшение производительности

Другие услуги:

- контент-сопровождение

- СЕО- продвижение и оптимизация

- подбор семантического ядра

- наполнение контентом

- парсинг с других каталогов и магазинов

- регистрация в каталогах и поисковиках