Профессиональная обработка и редактирование фотографий. Ретушь и цветокоррекция. Быстрое и качественное исполнение в минимальные сроки.
Детальная обработка и редактирование фотографий любой сложности. Ретуширование с сохранением текстуры кожи. Цветокоррекция, фотомонтаж, замена фона. Дорисовка и удаление лишних элементов на фото. Создание коллажей, а также обтравка сложных объектов. Восстановление старых фотографий. Качественное исполнение в кратчайшие сроки.
Портфолио
- Ретушь лица 377 просмотров
- Ретушь лица 255 просмотров
- Замена фона58 просмотров
- Окраска старых черно-белых фото60 просмотров
- Эффект распада62 просмотра
- Ретушь лица49 просмотров
- Замена цвета40 просмотров