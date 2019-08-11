master_code

Алексей Кучерявенко master_codemaster_code
42 годаРоссия/Брянск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web программист
Языки программирования: PHP, JavaScript, Zend Framework, jQuery;
СУБД: MySQL
ОС: Linux, FreeBSD - основные команды и принципы.
Курсы:
- Введение в Linux - сертификат с отличием https://stepik.org/cert/58788
- JavaScript для начинающих - сертификат с отличием https://stepik.org/cert/87880
- Программирование на Python - сертификат с отличием https://stepik.org/cert/136752
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