master_code

Алексей Кучерявенко master_code

 
42 годаРоссия/Брянск
15 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Web программист

Языки программирования: PHP, JavaScript, Zend Framework, jQuery;

СУБД: MySQL

ОС: Linux, FreeBSD - основные команды и принципы.

Курсы:

- Введение в Linux - сертификат с отличием https://stepik.org/cert/58788

- JavaScript для начинающих - сертификат с отличием https://stepik.org/cert/87880

- Программирование на Python - сертификат с отличием https://stepik.org/cert/136752

PHPJavascriptPythonMySQLjQueryLinuxFreeBSD