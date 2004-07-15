master_universal

Станислав Сорокин master_universalmaster_universal
19 летКазахстан/Нур-Султан
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайнер | IT-Инженер | Копирайтер | Видео-монтажер
Станислав - надежный и преданный своему делу профессионал, который стремится выполнять высококачественную работу в срок и в рамках бюджета.
Независимо от того, работаете ли вы над сложным инженерным проектом ?? или над креативным графическим дизайном, Станислав привносит уникальное сочетание навыков и опыта в каждый проект.
Не стесняйтесь - наймите фрилансера сегодня и сделайте работу правильно.