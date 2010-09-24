master_y0da

Анна master_y0da

 
37 летРоссия/Калининград
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Перевод (английский язык)

Переводы: технический, литературный; английский -> русский, русский -> английский.

Язык: английский (письменный, устный) – свободное владение, высокий уровень грамотности.

Опыт: переводы научных статей, технической документации (тематика - IT, география, экология), устный перевод перевод переговоров на уровне городской администрации.

Другие языки: французский, румынский – начальный уровень.

Образование: 2003-2008 – РГУ им. И. Канта (Калининград), специальность: математик, системный программист;

2008 - н.в. - РГУ им. И. Канта (Калининград), аспирантура: океанология.

Место работы: ФГУ "ЗКП" (Калининград), IT-отдел, администратор БД Oracle.

Oracle