master_y0da

Перевод (английский язык)
Переводы: технический, литературный; английский -> русский, русский -> английский.
Язык: английский (письменный, устный) – свободное владение, высокий уровень грамотности.
Опыт: переводы научных статей, технической документации (тематика - IT, география, экология), устный перевод перевод переговоров на уровне городской администрации.
Другие языки: французский, румынский – начальный уровень.
Образование: 2003-2008 – РГУ им. И. Канта (Калининград), специальность: математик, системный программист;
2008 - н.в. - РГУ им. И. Канта (Калининград), аспирантура: океанология.
Место работы: ФГУ "ЗКП" (Калининград), IT-отдел, администратор БД Oracle.
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