mastergtr

Василий mastergtr

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработать функционал интернет-магазина.

    $50

    Интернет-магазин www.mastergtr.ru работает под управлением джумла 2.5.19 и виртуа марта 2.0.18, используется коммерческий шаблон. Нужно устранить проблемы: 1) активация пользователей работает через раз, проходя по ссылке активации выдает ошибку, что пользователь заблокирован. Пришлось ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно переделать шапку сайта - джумла 2,5

    Есть сайт www.oem-shop.ru я хочу прикрутить к нему шапку как у сайта www.mastergtr.ru (включая стиль меню, корзину, поиск), так же изменить цвет меню на такой же как у mastergtr.ru. Проще говоря mastergtr.ru работает ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переделать шаблон

    Шаблоны: http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/35088.html http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/38646.html Задачи: - переделать шаблоны под джумла 2.5.7 и виртуа март 2.0.18a (включая плагины, базу данных, которые поставляются вместе с шаблоном) - полностью русифицировать (шаблон, админку, виртуа март), ...

    HTMLJoomla
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад