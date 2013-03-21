Интернет-магазин www.mastergtr.ru работает под управлением джумла 2.5.19 и виртуа марта 2.0.18, используется коммерческий шаблон. Нужно устранить проблемы: 1) активация пользователей работает через раз, проходя по ссылке активации выдает ошибку, что пользователь заблокирован. Пришлось ...
Действие аккаунта приостановлено!
- $50Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть сайт www.oem-shop.ru я хочу прикрутить к нему шапку как у сайта www.mastergtr.ru (включая стиль меню, корзину, поиск), так же изменить цвет меню на такой же как у mastergtr.ru. Проще говоря mastergtr.ru работает ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Шаблоны: http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/35088.html http://www.templatemonster.com/ru/virtuemart-templates-type/38646.html Задачи: - переделать шаблоны под джумла 2.5.7 и виртуа март 2.0.18a (включая плагины, базу данных, которые поставляются вместе с шаблоном) - полностью русифицировать (шаблон, админку, виртуа март), ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад