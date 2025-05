Objectives

I have such qualities as:

-Activity;

-Responsibility;

-Punctuality;

-Teamwork.

Projects:

- rajim.rurs.net (watching movies online, created using Yii2).

- jsfiddle.net/kolichestvo/kvfsm49n/3/ (supports drag and drop).

Social networks:

My LinkeDin - ua.linkedin.com/in/barvinenko;

Skype - barvinenko5;

GitHub - github.com/kolichestvo.

CodeWars - codewars.com/users/kolichestvo

Courses:

- codecademy.com/kolichestvo.

Skills

Programming Languages/ Technologies:

-PHP - 2 year;

- Ruby - elementary level;

-HTML/CSS - 1 year;

-JavaScript - 1 year;

-JQuery - 7 month;

-AJAX;

- C/C++ - elementary level;

Frameworks:

- Yii 2;

- Bootstrap.

Development Tools:

-PHPStorm 7.2;

-C++ Builder;

- Git;

- Composer.

RDBMS:

-MySQL - 2 year;

-Interbase - 6 month;

-MS Access - 1 year.

Languages:

-Russian;

-Ukrainian;

-English.

Interests:

-Football;

-Basketball;

-Ping-pong;

-Books;

-Devices.