masternya99

Художник / Диктор / Графический(веб) Дизайнер / Верстальщик (Css/Html)

Здравствуйте! Меня зовут Вардан,мне 22.

У меня высшее художественное образование,опыт 15 лет.

Начал еще с 10 лет заниматься дизайном и изучал разные графические программы. Уже 12 лет занимаюсь в фотошопе.

У меня приятный голос,натренерованная дикция,басс баритон . Озвучивал рекламы,умею хорошо пародировать персонажей,отлично подойду для озвучки видео на YouTube,озвучки персонажей из игр и реклам.

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Я сделаю для вас

- Отличный Дизайн

- Приятную Озвучку

- Великолепный Рисунок

- Грамотную Верстку

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