masternya99

Художник / Диктор / Графический(веб) Дизайнер / Верстальщик (Css/Html)
Здравствуйте! Меня зовут Вардан,мне 22.
У меня высшее художественное образование,опыт 15 лет.
Начал еще с 10 лет заниматься дизайном и изучал разные графические программы. Уже 12 лет занимаюсь в фотошопе.
У меня приятный голос,натренерованная дикция,басс баритон . Озвучивал рекламы,умею хорошо пародировать персонажей,отлично подойду для озвучки видео на YouTube,озвучки персонажей из игр и реклам.
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Я сделаю для вас
- Отличный Дизайн
- Приятную Озвучку
- Великолепный Рисунок
- Грамотную Верстку
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