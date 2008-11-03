Мои возможности :

- Разработка и подготовка рекламных оригинал - макетов, принтов, буклетов, каталогов и т. д. ;

- разработка фирменного стиля, логотипов, бренд-буков;

- Высокий творческий потенциал , креативность;

- умение рисовать от руки ;

- Доработка фирменного стиля ;

- Создание POS материалов;

- Верстка и дизайн корпоративных изданий ;

- Профессиональное владение дизайнерскими пакетами:

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign или Quark XPress, Corel.

- Профессиональное владение архитектурными пакетами:

ArchiCAD, AutoCAD, Kompas;

- передача макета подрядчику;

- индивидуальный подход к каждому клиенту;

Мой опыт:

- Работа в издательстве, типографии.

- опыт допечатной подготовки;

- понимание процесса верстки, спусков полос;

- понимание процесса печати офсетом, трафаретом, цыфрой;

- Подготовка макетов для тиснения, плоттерной резки, высечки.

- знание особенностей подготовки макетов для передачи в типографию;

Основные требования к работодателю:

- платформа Mac;

- посещение тренингов, семинаров, выставок;

- Присутствие и участие на брифах;

- возможность участвовать в жизни компании;

- приятный отпуск;

Занимаюсь фото - http://ant-master.blogspot.com/