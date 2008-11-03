Мои возможности :
- Разработка и подготовка рекламных оригинал - макетов, принтов, буклетов, каталогов и т. д. ;
- разработка фирменного стиля, логотипов, бренд-буков;
- Высокий творческий потенциал , креативность;
- умение рисовать от руки ;
- Доработка фирменного стиля ;
- Создание POS материалов;
- Верстка и дизайн корпоративных изданий ;
- Профессиональное владение дизайнерскими пакетами:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign или Quark XPress, Corel.
- Профессиональное владение архитектурными пакетами:
ArchiCAD, AutoCAD, Kompas;
- передача макета подрядчику;
- индивидуальный подход к каждому клиенту;
Мой опыт:
- Работа в издательстве, типографии.
- опыт допечатной подготовки;
- понимание процесса верстки, спусков полос;
- понимание процесса печати офсетом, трафаретом, цыфрой;
- Подготовка макетов для тиснения, плоттерной резки, высечки.
- знание особенностей подготовки макетов для передачи в типографию;
Основные требования к работодателю:
- платформа Mac;
- посещение тренингов, семинаров, выставок;
- Присутствие и участие на брифах;
- возможность участвовать в жизни компании;
- приятный отпуск;
Занимаюсь фото - http://ant-master.blogspot.com/
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