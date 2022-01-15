masterobrazov

Андрей masterobrazov

 
39 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Видеомонажер

Создаю продающее видео под ваши проекты и мероприятия в профессиональных программах Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro. Монтирую видео для сторис в Instagram, интро и другие типывидео. Результатом будете довольны