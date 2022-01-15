Видеомонажер
Создаю продающее видео под ваши проекты и мероприятия в профессиональных программах Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro, Sony Vegas Pro. Монтирую видео для сторис в Instagram, интро и другие типывидео. Результатом будете довольны
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Портфолио
- Масштабирование координат объекта со спутника12 просмотров
- Аэросъемка с Месели с квадрокоптера38 просмотров
- Захватывающее ощущение праздника10 просмотров
- СемьЯ - это Мы9 просмотров
- Я слышал, что ты видео монтируешь..11 просмотров
- Видео для Instagram11 просмотров
- Иван чай от Марины8 просмотров
- Проект в проекте10 просмотров