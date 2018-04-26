masterport

ПОРТРЕТ ПО ФОТО НА ЗАКАЗ.ВЫСЫЛАЮ В ЛЮБОЙ ГОРОД МИРА
уважаемые гости и мои друзья! все, кто заглянул на мою страничку!
я рад вас приветствовать в своём блоге!
будем знакомы,
я Александр
художник стаж работы уже больше 25 лет....
закончил РХУ им Грекова...
у меня маленькая мастерская,
свои изделия высылаю в любой город мира!
всё очень тщательно упаковано, поэтому долетает без проблем!
, я всегда на связи
т.8 919 880 47 20
т.8 952 578 99 40,
мой эл. адрес [email protected]. считаю своей миссией - повышать настроение людям своим творчеством!
если вы не можете купить мою работу
то приходите просто посмотреть на новинки!
буду рад вашим комментариям!
себя считаю жизнерадостным, позитивным, отзывчивым и трудолюбивым!ВСЕМ
ЖЕЛАЮ УДАЧИ И СЧАСТЬЯ,ЗДОРОВЬЯ,от души!
Ваш Александр!
если хотите получить моментальный ответ, пишите ,высылайте фото на мою
эл почту я всегда на связи т.8 919 880 47 20 т.8 952 578 99 40, пишите
,высылайте фотографии мой эл. адрес [email protected]. или [email protected]