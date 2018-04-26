masterport

портрет по фото на заказ,высылаю в любой город мира т.8 919 880 47 20 Александр

ПОРТРЕТ ПО ФОТО НА ЗАКАЗ.ВЫСЫЛАЮ В ЛЮБОЙ ГОРОД МИРА

уважаемые гости и мои друзья! все, кто заглянул на мою страничку!

я рад вас приветствовать в своём блоге!

будем знакомы,

я Александр

художник стаж работы уже больше 25 лет....

закончил РХУ им Грекова...

у меня маленькая мастерская,

свои изделия высылаю в любой город мира!

всё очень тщательно упаковано, поэтому долетает без проблем!

, я всегда на связи

т.8 919 880 47 20

т.8 952 578 99 40,

мой эл. адрес [email protected].​ считаю своей миссией - повышать настроение людям своим творчеством!

если вы не можете купить мою работу

то приходите просто посмотреть на новинки!

буду рад вашим комментариям!

себя считаю жизнерадостным, позитивным, отзывчивым и трудолюбивым!ВСЕМ

ЖЕЛАЮ УДАЧИ И СЧАСТЬЯ,ЗДОРОВЬЯ,от души!

Ваш Александр!

если хотите получить моментальный ответ, пишите ,высылайте фото на мою

эл почту я всегда на связи т.8 919 880 47 20 т.8 952 578 99 40, пишите

,высылайте фотографии мой эл. адрес [email protected]. или [email protected]