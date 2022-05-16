Бэкэнд и фулстек разработчик PHP + JS + MySQL (+ Pyhton скрипты)
работаю с чужим кодом, когда нужно добавить функционал
- оптимизирую архитектуру и структуру приложений и бизнес-процессов
- разрабатываю и поддерживаю интернет- сервисы
- последние два года работаю над торговыми крипто-роботами (API Binance, Bitfinex, YoBit и другие)
- выполняю интеграции различного назначения сервисов и сайтов (AMO CRM, CRM для площадок изучения иностранных языков, интеграция c call-tracking системами типа CallTouch, CoMagic и другие)
- последние 7 лет разрабатываю парсеры и скриптовых роботов
- работаю со средствами автотестов NodeJS Pupeteer, iMacros (расширение для браузера Firefox 3.5), Selenium
- осваиваю язык Python 3 + Kivy
- приходилось работать с серверами VDS и ubuntu linux
Я против войны в Украине!