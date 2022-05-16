Бэкэнд и фулстек разработчик PHP + JS + MySQL (+ Pyhton скрипты)

работаю с чужим кодом, когда нужно добавить функционал

- оптимизирую архитектуру и структуру приложений и бизнес-процессов

- разрабатываю и поддерживаю интернет- сервисы

- последние два года работаю над торговыми крипто-роботами (API Binance, Bitfinex, YoBit и другие)

- выполняю интеграции различного назначения сервисов и сайтов (AMO CRM, CRM для площадок изучения иностранных языков, интеграция c call-tracking системами типа CallTouch, CoMagic и другие)

- последние 7 лет разрабатываю парсеры и скриптовых роботов

- работаю со средствами автотестов NodeJS Pupeteer, iMacros (расширение для браузера Firefox 3.5), Selenium

- осваиваю язык Python 3 + Kivy

- приходилось работать с серверами VDS и ubuntu linux