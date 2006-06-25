Необходимо сделать дизайн двух страниц (главной и страницы с содержимым) каталога сайтов. Все элементы сайта (навигация, блок новостей, ссылки с описанием, форма поиска, и т.д) должны быть хорошо оформлены. Всё это желательно выполнить без моих ...