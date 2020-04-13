Если делать, то с душой!

Сунцова Мария Александровна

Живу в Кыргызстане, город Бишкек

Образование:

Высшее, специальность - Психология (организационный психолог)

Увлечения:

Фотография, обработка фото

Опыт работы:

2013-2018

Многопрофильная компания (установка и обслуживание охранных систем; проведение медийных мероприятий)

Должность: помощник руководителя

Обязанности: организация работы офиса и технического персонала, ведение кадровой документации, учет рабочего времени сотрудников, расчет заработной платы сотрудников (Excell), поиск новых сотрудников, проведение собеседований, найм и адаптация работников.

Поиск и анализ информации, поиск и выкуп различных товаров (техническое оборудование, запчасти, строй материалы и т.д.).

Проверка и подготовка договоров, смет, платежных документов.

Подготовка пакетов тендерной документации.

И выполнение других поручений руководителя.

2011-2013

Кадровое агентство (отдел соискателей работы)

Должность: менеджер по работе с клиентами

Обязанности: встреча и консультирование соискателей, помощь в заполнении анкет и составлении резюме, ведение базы данных соискателей, верстка сайта компании (ежедневное обновление), работа с телефонными звонками (прием, консультирование, совершение холодных и теплых звонков с целью продажи услуг агентства).

2010-2011

Частный нотариус

Должность: помощник нотариуса

Обязанности: подготовка нотариальных документов, бухгалтерский отчет

Ключевые навыки:

- поиск и анализ информации;

- работа в офисных программах и знание Photoshop (обработка фото);

- подбор кадров;

- ведение учета, расчета (работа с данными и цифрами);

- написание текстов (объявления, описания, выделение ключевых характеристик);

- фотографирование (портреты, пейзажи) и обработка фото.

Личные качества:

Я человек больше творческий, хотя и люблю порядок и работать с цифрами. Неплохо выстраиваю коммуникацию с людьми. Всегда заинтересована в том, что делаю. Самоорганизована и дисциплинирована. Умею расставлять приоритеты по степени важности и срочности.

Проведя несколько лет в декрете и занимаясь коммерческой фотографией, поняла, что возвращаться в офис не хочу, по сути нахожусь в поиске новой себя, есть огромное желание работать, зарабатывать. Я пробовала писать тексты для инстаграм, потенциал в этом есть. Изучаю информацию по написанию текстов, по психологии, удаленной работе и фотографии.