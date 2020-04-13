Сунцова Мария Александровна
Живу в Кыргызстане, город Бишкек
Образование:
Высшее, специальность - Психология (организационный психолог)
Увлечения:
Фотография, обработка фото
Опыт работы:
2013-2018
Многопрофильная компания (установка и обслуживание охранных систем; проведение медийных мероприятий)
Должность: помощник руководителя
Обязанности: организация работы офиса и технического персонала, ведение кадровой документации, учет рабочего времени сотрудников, расчет заработной платы сотрудников (Excell), поиск новых сотрудников, проведение собеседований, найм и адаптация работников.
Поиск и анализ информации, поиск и выкуп различных товаров (техническое оборудование, запчасти, строй материалы и т.д.).
Проверка и подготовка договоров, смет, платежных документов.
Подготовка пакетов тендерной документации.
И выполнение других поручений руководителя.
2011-2013
Кадровое агентство (отдел соискателей работы)
Должность: менеджер по работе с клиентами
Обязанности: встреча и консультирование соискателей, помощь в заполнении анкет и составлении резюме, ведение базы данных соискателей, верстка сайта компании (ежедневное обновление), работа с телефонными звонками (прием, консультирование, совершение холодных и теплых звонков с целью продажи услуг агентства).
2010-2011
Частный нотариус
Должность: помощник нотариуса
Обязанности: подготовка нотариальных документов, бухгалтерский отчет
Ключевые навыки:
- поиск и анализ информации;
- работа в офисных программах и знание Photoshop (обработка фото);
- подбор кадров;
- ведение учета, расчета (работа с данными и цифрами);
- написание текстов (объявления, описания, выделение ключевых характеристик);
- фотографирование (портреты, пейзажи) и обработка фото.
Личные качества:
Я человек больше творческий, хотя и люблю порядок и работать с цифрами. Неплохо выстраиваю коммуникацию с людьми. Всегда заинтересована в том, что делаю. Самоорганизована и дисциплинирована. Умею расставлять приоритеты по степени важности и срочности.
Проведя несколько лет в декрете и занимаясь коммерческой фотографией, поняла, что возвращаться в офис не хочу, по сути нахожусь в поиске новой себя, есть огромное желание работать, зарабатывать. Я пробовала писать тексты для инстаграм, потенциал в этом есть. Изучаю информацию по написанию текстов, по психологии, удаленной работе и фотографии.