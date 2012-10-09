Здравствуйте!
Я начинающий райтер, поэтому предпочитаю брать заказы без пометки "срочно", чтобы иметь возможность полностью разобраться в теме и написать качественную работу.
Опыт написания курсовых работ, рефератов, дипломных по гуманитарным и информационным дисциплинам.
Неоднократно принимала участие в научных конференциях с работами по психологии, автоматизации процессов, международным отношениям, государственном управлении.
Предлагаемые услуги:
- Статьи для сайтов или рекламных целей (рерайтинг, копирайтинг).
- Редактирование, корректура. Рерайт
- Набор текста
- Помогу в написании студенческих работ - контрольные, курсовые. желательно из области права, психологии, педагогики.
Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet
Составляю уникальные тексты, дополнительно проверяю в программе Advego Plagiatus.
Пишу на любую тематику, но приоритетными являются:юриспруденция,педагогика,психология, семья, дети, авто и религия.
Наше сотрудничество может быть в различной форме - от разовых проектов до долгосрочного сотрудничества.
Ответственная и пунктуальна. Всегда выполняю работу в срок и даже раньше.
С удовольствием обсужу с Вами детали выполнения заказа.