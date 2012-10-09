Высшее педагогическое образование, получаю дополнительное юридическое

Здравствуйте!

Я начинающий райтер, поэтому предпочитаю брать заказы без пометки "срочно", чтобы иметь возможность полностью разобраться в теме и написать качественную работу.

Опыт написания курсовых работ, рефератов, дипломных по гуманитарным и информационным дисциплинам.

Неоднократно принимала участие в научных конференциях с работами по психологии, автоматизации процессов, международным отношениям, государственном управлении.

Предлагаемые услуги:

- Статьи для сайтов или рекламных целей (рерайтинг, копирайтинг).

- Редактирование, корректура. Рерайт

- Набор текста

- Помогу в написании студенческих работ - контрольные, курсовые. желательно из области права, психологии, педагогики.

Уверенный пользователь ПК — MS Office (Word, Excel, Outlook), Internet

Составляю уникальные тексты, дополнительно проверяю в программе Advego Plagiatus.

Пишу на любую тематику, но приоритетными являются:юриспруденция,педагогика,психология, семья, дети, авто и религия.

Наше сотрудничество может быть в различной форме - от разовых проектов до долгосрочного сотрудничества.

Ответственная и пунктуальна. Всегда выполняю работу в срок и даже раньше.

С удовольствием обсужу с Вами детали выполнения заказа.