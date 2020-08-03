mat_dowsen

Любовь к переводам с английского языка, ярко проявившаясяещё в школе, превратилась в настоящее хобби. И теперь есть большое желание
перейти на качественно новый уровень, выполняя переводы на заказ, получая профессиональный
опыт и принося пользу себе и людям.
Областью моей переводческой деятельности являются английскиетексты различных жанров (преимущественно общей тематики): - газетные, журнальные и интернет-статьи;- новости;- комментарии и блоги; - сочинения и письма;- информационные буклеты, брошюры;- путеводители;- инструкции и памятки.
При переводе мною привлекаются различные словари, уделяетсябольшое внимание стилистике переводимого текста. Готов к активному взаимодействию с заказчиком в процессеработы, учту рекомендации и пожелания заказчиков, а также возможные замечания.
Связаться со мной можно любым удобным способом (все контактыразмещены в моём профиле).
Выражаю надежду на плодотворное и эффективноесотрудничество!
С уважением, Матвей