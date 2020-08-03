mat_dowsen

Качественный и скрупулёзный перевод текстов (преимущественно общей тематики) с английского на русский. Внимание к деталям, любовь к слову и тексту!

Любовь к переводам с английского языка, ярко проявившаясяещё в школе, превратилась в настоящее хобби. И теперь есть большое желание

перейти на качественно новый уровень, выполняя переводы на заказ, получая профессиональный

опыт и принося пользу себе и людям.

Областью моей переводческой деятельности являются английскиетексты различных жанров (преимущественно общей тематики): - газетные, журнальные и интернет-статьи;- новости;- комментарии и блоги; - сочинения и письма;- информационные буклеты, брошюры;- путеводители;- инструкции и памятки.

При переводе мною привлекаются различные словари, уделяетсябольшое внимание стилистике переводимого текста. Готов к активному взаимодействию с заказчиком в процессеработы, учту рекомендации и пожелания заказчиков, а также возможные замечания.

Связаться со мной можно любым удобным способом (все контактыразмещены в моём профиле).

Выражаю надежду на плодотворное и эффективноесотрудничество!

С уважением, Матвей