matematikus

Андрей Миснянко matematikus

 
47 летУкраина/Константиновка
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работаю по следующей схеме:

- Обсуждаем, уточняем, и окончательно утверждаем задание.

- Присылаю пару вариантов рабочей заготовки.

- Пишете что подправить или утверждаете.

- Дорабатываю задание.

- Преречисляете деньги.

- Высылаю готовые файлы работы.

Портфолио