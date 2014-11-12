Андрей Миснянко matematikusmatematikus
47 летУкраина/Константиновка
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Работаю по следующей схеме:
- Обсуждаем, уточняем, и окончательно утверждаем задание.
- Присылаю пару вариантов рабочей заготовки.
- Пишете что подправить или утверждаете.
- Дорабатываю задание.
- Преречисляете деньги.
- Высылаю готовые файлы работы.
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