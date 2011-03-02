2003 - 2007 Менеджер по обучению в международной гостинице.
2007 - 2010 Консультант тренинговой компании в г. Москва. Опыт работы с компаниями: , Lanit, Columbus, PepsiCo, Coca Cola, Unilever, Wimm-Bill-Dann, и др.
В настоящее время - в декрете.
Высшее математическое образование
Английский язык - свободно
Испанский язык - читаю и перевожу со словарем
Французский язык - читаю и перевожу со словарем
Сильные навыки:
• Аналитический склад ума
• Точность, аккуратность, внимательность
• Опытный пользователь Ms Office, Access; навыки программирования в Visual Basic
• Умение работать с большими объемами данных, работать в сжатые сроки
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