2003 - 2007 Менеджер по обучению в международной гостинице.

2007 - 2010 Консультант тренинговой компании в г. Москва. Опыт работы с компаниями: , Lanit, Columbus, PepsiCo, Coca Cola, Unilever, Wimm-Bill-Dann, и др.

В настоящее время - в декрете.

Высшее математическое образование

Английский язык - свободно

Испанский язык - читаю и перевожу со словарем

Французский язык - читаю и перевожу со словарем

Сильные навыки:

• Аналитический склад ума

• Точность, аккуратность, внимательность

• Опытный пользователь Ms Office, Access; навыки программирования в Visual Basic

• Умение работать с большими объемами данных, работать в сжатые сроки