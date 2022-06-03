Digital World | Опыт более двух лет

Кратко обо мне: Меня зовут Матеос, более 2 лет в SMM, я работал в агентстве с проектами абсолютно разных ниш и масштабов (застройщики, бары, рестораны, креативные пространства, автомойки) , как специалист - я универсал. Мой супернавык - это креатив, но и все остальные тоже на высоком уровне. Считаю, что если делать работу, так только качественно иначе лучше не делать. Вот некоторые из проектов, с которыми я работал: https://instagram.com/zhkdinastiya?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/moyka113?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/westernresidence?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/vokrug.center?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/pizzarella.36_?igshid=YmMyMTA2M2Y=

https://instagram.com/myasoed_rest?igshid=YmMyMTA2M2Y=

В каждом из проектов я:- разрабатывал стратегию продвижения и концепцию- генерировал контент-планы (на неделю/две недели/месяц) - написание ТЗ всей команде (копирайтеры, дизайнеры, моушн-дизайнеры, фотографы, видеографы)- контроль на всех этапах производства и внесение правок- администрирование аккаунтов, начиная от выкладки контента и заканчивая общением с аудиторией.