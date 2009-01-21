Требуется специалист по решению задач по физике (общая физика, теоретическая физика, кинематика, динамика термодинамика, электродинамика ядерная физика, теория относительности) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.
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- $250Рефераты, Курсовые и Дипломы7 исполнителейЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется специалист по решению контрольных по высшей математике (Матанализ, функции, алгебра, геометрия, теория вероятности и др.) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 исполнителейЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется специалист по решению контрольных по экономики (транспортные задачи, задачаи на распределение ресурсов, симплекс-метод, микроэкономика, макроэкономика) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.Рефераты, Курсовые и Дипломы5 исполнителейЗакрыт14 лет назад
- $250
Требуется специалист по решению задач по физике (общая физика, теоретическая физика, кинематика, динамика термодинамика, электродинамика ядерная физика, теория относительности) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Отзывы фрилансеров
$150
10 баллов
15 лет назад
Приятно работать с такими людьми. Задание четкое, проплата в строк. Одним словом профессионалы. Рекомендую
Ответный отзыв
Михаил отличный автор! Работу сделал намного раньше установленного срока! Решение и оформление на высоком уровне. Спасибо! Будем обращаться еще.