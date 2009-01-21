matguru

Guru Mat matguru

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Преподаватель/репетитор по физике

    $250

    Требуется специалист по решению задач по физике (общая физика, теоретическая физика, кинематика, динамика термодинамика, электродинамика ядерная физика, теория относительности) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преподаватель высшей математики

    $250

    Требуется специалист по решению контрольных по высшей математике (Матанализ, функции, алгебра, геометрия, теория вероятности и др.) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преподаватель экономики

    $250

    Требуется специалист по решению контрольных по экономики (транспортные задачи, задачаи на распределение ресурсов, симплекс-метод, микроэкономика, макроэкономика) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 исполнителей
    Закрыт
    14 лет назад

  • Преподаватель физики

    $250

    Требуется специалист по решению задач по физике (общая физика, теоретическая физика, кинематика, динамика термодинамика, электродинамика ядерная физика, теория относительности) Задачи для ВУЗов профильных и не профильных факультетов.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
compoundsys
Mike Nadich 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$150
10 баллов
15 лет назад
Преподаватель физики
Приятно работать с такими людьми. Задание четкое, проплата в строк. Одним словом профессионалы. Рекомендую
Михаил отличный автор! Работу сделал намного раньше установленного срока! Решение и оформление на высоком уровне. Спасибо! Будем обращаться еще.
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