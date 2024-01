Программист Delphi, VB, MS SQL, My SQL и веб-программирование

Программист Delphi, VB, MS SQL, My SQL и веб-программирование. Имею высшее образование (Специалист в информационных системах). Мне 26 лет. Имею стаж работы преподавателем 3 года и 2 месяца программистом. Изучаю php, perl, c++, c#. Имею опыт создания информационных систем.