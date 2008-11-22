Аспирантка Донецкого Национального университета, математический факультет, специальность "теория вероятностей и математическая статистика"
Читаю курсы "теория вероятностей" и "стохастические дифференциальные уравнения".
Готова помочь в решении задач, контрольных, написании рефератов и курсовых по следующим предметам:
высшая математика
эконометрика
теория вероятностей
математическая статистика
дифференциальные уравнения
функциональный анализ
комплексный анализ
Подробные пояснения,
грамотность,
формулы в MathType или MS Equation,
поддержка после передачи решения.