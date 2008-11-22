Аспирантка Донецкого Национального университета, математический факультет, специальность "теория вероятностей и математическая статистика"

Читаю курсы "теория вероятностей" и "стохастические дифференциальные уравнения".

Готова помочь в решении задач, контрольных, написании рефератов и курсовых по следующим предметам:

высшая математика

эконометрика

теория вероятностей

математическая статистика

дифференциальные уравнения

функциональный анализ

комплексный анализ

Подробные пояснения,

грамотность,

формулы в MathType или MS Equation,

поддержка после передачи решения.