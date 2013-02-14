Монтаж видеофильмов, роликов

Монтаж видеофильмов – документальных, свадебных, юбилейных, корпоративных, учебных, а также видеороликов, клипов. Оцифровка, монтаж видеоматериалов, подготовка и создание DVD. Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Большой опыт работы на ТВ (канал «Культура», режиссер, редактор программ и телевизионных фильмов) и в документалистике.

Образование высшее, СПб ГУКИ (кафедра кино- фото, специальность – режиссер кино и видеостудии). Художественное училище им.Н.К.Рериха

Контакты: 89118433323

[email protected] Маргарита