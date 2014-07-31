matrascenter

Александр matrascenter

 
36 летУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
promodex
Алексей 
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
7 баллов
9 лет назад
Добавить функционал в админку на OpenCart
Александр проявил себя как нормальный заказчик, знающий свое дело. Благодаря собственным навыкам удалось точно расставить приоритеты по требуемым задачам и успешно их решить.
Ребята установили модуль, все нормально!
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icondi
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Довести до ума логотип
Четкое ТЗ, все сопутствующие материалы и своевременная оплата. Отличный заказчик, настоятельно рекомендую!
Дмитрий, оперативно и качественно сделал все согласно моим требований, ничего лишнего, все по делу. Спасибо за работу. Продолжили работать и по другим проектам.
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