Доработка существующего интернет магазина на OpenCart На данный момент полностью рабочий сайт matrascenter.com.ua Что нужно сделать: 1. Ускорить работу сайта 2. Адаптировать под пользователей телефонов и планшетов, согласно требований гугла 3. Добавить функционал - новые виды товаров на сайте (карточка ...
- Интернет-магазины8 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо наполнить инет-магазин матрасов и постельных принадлежностей товарами. около 1000 товаров. OpenCart. Все фото в наличии. Большинство тех. информации и свойств товаров в наличии. Аккуратность, внимательность, ответственность - главные требования к исполнителю.Наполнение сайтов55 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно наполнить сайт товарами на OpenCart около 1000 товаров. Тематика - матрасы и аксессуары для сна Аккуратность, внимательность, ответственность - обязательные условия.Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть уже готовый инет-магазин. Необходимо создать экспорт-импорт товаров + в дальнейшем не большие правки по сайту. Прошу объявлять примерную стоимость работ!!!Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Есть виденье логотипа - нужно довести до ума + сделать продолжение логотипа в виде подложки для шапки сайтаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Раскрутка и продвижение нового инет-магазина с нуля! ВАЖНО!!! Прошу не сбрасывать предложения типа: «Готов сотрудничать… контакты» поймите меня правильно, приходит сотни предложений, читаются только с расширенной информацией: 1. Фирма или фриланс? 2. Опыт работы в сфере (срок)? ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
Несколько баннеров для главного слайдера 1. Бесплатная доставка 2. Покупка ночью дешевле 3. При покупке товара подарок . . И т.д. Тематика сайта - продажа матрасов и кроватей Скрин главной - во вложении. Просьба присылать свои предложения с ценами за ...Баннеры25 заявокЗакрыт9 лет назад
Раскрутка и продвижение нового инет-магазина с нуля! ВАЖНО!!! Прошу не сбрасывать предложения типа: "Готов сотрудничать... контакты" поймите меня правильно, приходит сотни предложений, читаются только с расширенной информацией: 1. Фирма или фриланс? ...Поисковые системы (SEO)25 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно сделать дизайн интернет магазина. Просьба присылать ваши портфолио, сроки выполнения и цену вашей работы. После контакта скину ссылку на сайт.Дизайн сайтов53 заявкиЗакрыт9 лет назад