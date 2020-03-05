Маргарита Матвиенко matrena_designermatrena_designer
28 летРоссия/Волгоград
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественно и в срок - логопиты и фирменный стиль !
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Ответственность:
- готова приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по разработке логотипа и фирменного стиля
- не беру предоплату
- всегда на связи
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Instagram: matrena_designer
Действие аккаунта приостановлено!