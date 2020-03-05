Качественно и в срок - логопиты и фирменный стиль !

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Ответственность:

- готова приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по разработке логотипа и фирменного стиля

- не беру предоплату

- всегда на связи

Связь:

- E-mail: [email protected]

- Instagram: matrena_designer