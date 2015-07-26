Профессиональный фотограф-ретушер

Я люблю фотографировать.

Я фотографирую много.

Я фотографирую разное.

Всем доброго времени суток! Если Вы со мной еще не знакомы, значит будем знакомы , меня зовут Ярослав. Я фотограф. Не буду долго расписывать и рассказывать, почему именно так произошло, скажу коротко – “Мне это занятие безумно нравится и я получаю огромное удовольствие от того, что фотографирую! Вот и всё! Так же занимаюсь ретушью изображений.

Всегда рад сотрудничеству с хорошими людьми. В работодателях мне очень нравятся черты отзывчивости и взаимопонимания.

Все мои работы Вы можете просмотреть на моем блоге www.photo-notes.ru

Так же всегда можете связаться со мной через:

e-mail: [email protected]

skype: yaroslavkryuchka

VK: http://vk.com/id_kryuchka_yaroslav