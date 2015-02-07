matroska1952

Коперайтинг, рерайтинг

Мне 62 года. Образование высшее техническое (Новосибирский электротехнический институт НЭТИ). 39 лет проработала конструктором на одном заводе (Сибэлектропривод), из них 11 лет чертила на компьютере в программе T-Flex . Выпустила несколько технических описаний, инструкций по эксплуатации и паспортов на изделия предприятия . Пишу грамотно, соображаю нормально.

В настоящее время, 6 месяцев, не работаю, ищу себе занятие по интересам. Заинтересовалась фрилансом, хочу попробовать.