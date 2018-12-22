matrox1400563

Монтажёр и оператор
Личная информация:
Периодработы: Работал сфере телевидения и кино.
Должность: Монтажёр и оператор (Полнаязанятость)
Опыт работы: 20 лет
Должностныеобязанности: Монтажёр иоператор монтаж и съёмки редактирование материала .
Компьютерные навыки: Хорошо знаюоперационные системы и интернет большой опыт в работе на компьютерах навыки
полные во всех монтажных программах : AdobePhotoshop, AdobeAfterEffects , AdobePremiere,AdobeAudition, SoundForge, CorelDrawи в сетевыхпрограммах настройка сети и программного обеспечивание Windows
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