matrox1400563

Азат Аманов matrox1400563

 
47 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Монтажёр и оператор

Личная информация:

Периодработы:  Работал  сфере телевидения и кино.

Должность:         Монтажёр и оператор (Полнаязанятость)

Опыт работы:     20 лет

 

Должностныеобязанности:  Монтажёр иоператор монтаж и съёмки редактирование материала . 

 

Компьютерные навыки:  Хорошо знаюоперационные системы и интернет большой опыт в работе на компьютерах навыки

полные во всех монтажных программах : AdobePhotoshop, AdobeAfterEffects , AdobePremiere,AdobeAudition, SoundForge, CorelDrawи в сетевыхпрограммах настройка сети и программного обеспечивание Windows

CorelDRAWPhotoshop