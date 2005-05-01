Образование
• 2007 – МГГУ им. М. А. Шолохова, филология, специалист
Профессиональный опыт
01.2009 – 12.2009, издательство «Центрполиграф»
внештатный переводчик
• перевод книг (популярная психология, экстрасенсорика, нетрадиционная медицина, история и т.д.).
02.2008 – 07.2009, издательство «Центрполиграф»
ведущий редактор; копирайтер
• изменение названий книг и серий; написание аннотаций и пресс-релизов;
• редакторская правка рукописей (тематический диапазон: от исторической до прикладной литературы), подготовка их к вёрстке;
• перевод литературы и сопроводительных материалов с английского языка;
• общение с авторами с целью распределения книг по сериям;
• ведение архива аннотаций и рукописей.
Редактор книг таких серий, как «Топ триллер», «52 лёгких способа», «Психология и жизнь», «Великие морские сражения» и др.
05.2005 - 01.2008, крупный кино-портал www.takoe-kino.com
редактор; рецензент; переводчик
• посещение пресс-показов (авторское кино наряду с мейнстримом);
• отслеживание развития киноиндустрии;
• написание и перевод рецензий, пресс-релизов;
• литературное редактирование.
Ключевые навыки
- профессиональное написание статей, рецензий и аннотаций;
- качественная редакторская и корректорская правка текстов разнообразной тематики;
- качественный перевод с английского языка.