Копирайтер, редактор, переводчик

Образование

• 2007 – МГГУ им. М. А. Шолохова, филология, специалист

Профессиональный опыт

01.2009 – 12.2009, издательство «Центрполиграф»

внештатный переводчик

• перевод книг (популярная психология, экстрасенсорика, нетрадиционная медицина, история и т.д.).

02.2008 – 07.2009, издательство «Центрполиграф»

ведущий редактор; копирайтер

• изменение названий книг и серий; написание аннотаций и пресс-релизов;

• редакторская правка рукописей (тематический диапазон: от исторической до прикладной литературы), подготовка их к вёрстке;

• перевод литературы и сопроводительных материалов с английского языка;

• общение с авторами с целью распределения книг по сериям;

• ведение архива аннотаций и рукописей.

Редактор книг таких серий, как «Топ триллер», «52 лёгких способа», «Психология и жизнь», «Великие морские сражения» и др.

05.2005 - 01.2008, крупный кино-портал www.takoe-kino.com

редактор; рецензент; переводчик

• посещение пресс-показов (авторское кино наряду с мейнстримом);

• отслеживание развития киноиндустрии;

• написание и перевод рецензий, пресс-релизов;

• литературное редактирование.

Ключевые навыки

- профессиональное написание статей, рецензий и аннотаций;

- качественная редакторская и корректорская правка текстов разнообразной тематики;

- качественный перевод с английского языка.