matskevychval

Привет, я начинающий архитектор-дизайнер с опытом работы в один год. Имею образование бакалавра в сфере архитектура и градостроительство. Продолжаю обучение в Киевской национальном университете строительства и архитектуры. Влюблена в своё дело и стремлюсь развиваться в нём. Имею навыки 3Д моделирование, занимаюсь чертежами, придумываю концепты, есть знания картографии, а так же могу выполнять визуализации.

Буду рада сотрудничеству.